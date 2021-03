Une entreprise familiale fondée en 1930, dont l’activité principale était la quincaillerie du bâtiment. Au cours des années SOUCHIER s’est spécialisée dans le désenfumage naturel et a toujours été à l’avant garde dans son métier.

SOUCHIER propose sur le marché des gammes complètes, de Dispositifs d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC) en toiture ( Certilight, Certiciel, Certilux T…) et en façade ( Exubaie, OTF, Certilam F, Luxlame..), d’éclairement zénithal, d’Ecrans de cantonnement et de compartimentage et d’asservissements.

SOUCHIER participe aux diverses commissions de normalisation françaises et Européennes en tant que spécialiste du désenfumage naturel et est un membre actif d’un groupement d’industriels, Le G.I.F.

Afin de répondre à des problématiques environnementales, SOUCHIER propose aussi des solutions de Gestion de ventilation naturelle, entièrement automatisée, qui optimise la gestion énergétique des bâtiments et le confort des occupants, ce en utilisant les Dispositifs d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC) afin de réaliser une ventilation naturelle dans tout type de bâtiment avec l’utilisation du Free cooling et de la purge nocturne.

