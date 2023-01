Souchier-Boullet présente sa Box Multipack

L'entreprise Souchier-Boullet présentait, ce jeudi 26 janvier, sa nouvelle Box Multipack, un outil de supervision à distance dédié à la gestion de la ventilation et du rafraîchissement naturel des bâtiments, et plus globalement à la gestion énergétique des bâtiments. Ce nouvel appareil est commercialisé sous la marque Genatis, l’une des trois marques commerciales de Souchier-Boullet, aux côtés de Souchier et Boullet. Ce nouvel outil s’adresse à la maîtrise d’ouvrage et aux exploitants d’équipements techniques des bâtiments.

Une solution adaptative

La Box Multipack a été imaginée pour une installation simplifiée Plug & Play avec les solutions communicantes de Souchier-Boullet, comme ADIABOX V3, système adiabatique de rafraîchissement naturel de l’air, ou encore AEROPACK V3, système de ventilation naturel des bâtiments. La Box Multipack a donc été créée pour optimiser la gestion de ces différentes solutions présentes dans les bâtiments.

Cet outil de supervision est par ailleurs le seul du marché disposant de prévisions météorologiques pour une gestion anticipée des apports d’air et du rafraîchissement des locaux. Une de ses autres nouvelles fonctionnalités est qu’il dispose d’une synthèse vocale. En interpellant une enceinte un peu à la manière de Siri ou Alexa (en l'occurrence pour la Box Multipack, il faut dire Echo), il est possible par exemple d’être averti sur le déclenchement d’une alarme, ou même de poser des questions à Echo sur la Box Multipack, et toutes les informations qui y sont recensées.

Le superviseur autorise également la gestion du délestage de la consommation d’eau pour les solutions de refroidissement adiabatique du fabricant.

Un outil ergonomique et simple d’utilisation

Son installation et sa prise en main font de la Box Multipack un outil flexible. L’outil est notamment compatible avec tous les protocoles standard (ModBus RTU, ModBus IP…) y compris la communication radio (Zigbee, EnOcean, Bluetooth…). L’application mobile de la Box Multipack permet un pilotage direct de cette dernière. Un pilotage qui peut également se faire via n’importe quel navigateur internet, sur tablette ou smartphone, quel que soit le système d’exploitation (Androïd ou IOS), pour faciliter la gestion des bâtiments aux exploitants.

La Box Multipack communique aussi bien avec les protocoles de Souchier-Boullet de sa marque Genatis, qu’avec tous les protocoles standards.

Au cours de sa mise en route, un seul paramétrage est nécessaire pour déclarer le nombre de zones à piloter.

Les caractéristiques techniques de la Box Multipack

Du point de vue technique, la Box Multipack intègre un processeur 6 cœur 64 bits, une mémoire vive de 4 Go (RAM DDR), un disque dur de 32 Go Emmc et du Wifi 2,4 et 5 Ghz, du bluetooth 5.0, et est alimentée par une pile RTC.

Le superviseur autorise un pilotage à large spectre, avec le système ADIABOX V3. À ce jour, le nouveau superviseur peut piloter deux zones, avec 6 esclaves dans chacune d’elle. Avec le système AEROPACK V3, la Box Multipack gère jusqu’à 6 zones (un maître + un esclave). Enfin, le superviseur peut également piloter une dizaine de zones équipées de SADAP.

Des informations précises et détaillées par zones

Le superviseur dispose d’un tableau de bord regroupant toutes les informations par pièces physiques (ou zones), par fonctions, ou par équipements, comprenant des actionneurs et des capteurs. Le tableau affiche une vue d’ensemble sous formes de « tuiles », avec un résumé sur chacune d’entre elles.

Tout l’historique des données stockées par la Box Multipack (courbes des températures, consommations électriques ou d’eau, ouverture des portes, etc.) est consultable à tout moment. Superposables d’un jour, d’une semaine, d’un mois, ou d’une année à l’autre pour un meilleur comparatif, les données peuvent s’exporter par familles de produits ou points prédéfinis.

Jérémy Leduc

Photo de Une : ©Souchier-Boullet