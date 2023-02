(Video) Le DG de Souchier-Boullet présente la Box Multipack

L'entreprise Souchier-Boullet a présenté fin janvier 2023 son nouveau superviseur : la Box Multipack. Cet outil permet une gestion à distance de la ventilation et du rafraîchissement naturel des bâtiments, et plus globalement de la gestion énergétique des bâtiments. Pour découvrir plus en détail ce qui a été dit au cours de la conférence de presse, retrouvez notre article dédié ici.

Propos recueillis par Jérémy Leduc