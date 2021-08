La société SOUCHIER-BOULLET regroupe trois marques commerciales :

SOUCHIER : Fabricant de systèmes de désenfumage naturel architectural,

BOULLET : Fabricant dans le domaine du compartimentage (coupe-feu),

GENATIS : Gestion des énergies naturelles,

Pour les bâtiments avec une architecture spécifique, les produits standards ne répondent pas aux exigences esthétiques des Maîtres d’Œuvres. Pour répondre simultanément aux besoins de désenfumage et aux exigences Architecturales, SOUCHIER conçoit des solutions Architecturales spécifiques sur la base des dispositifs techniques conformes aux normes du désenfumage. Le désenfumage doit également prendre en compte les critères de confort thermique et/ou acoustique mais aussi d’optimisation de performance énergétique des bâtiments.

BOULLET dispose d’une large gamme de produits de compartimentage, avec par exemple des procès-verbaux uniques de châssis vitrés coupe-feu 3 heures (EI180), de portes vitrées coupe-feu inox avec pivot en linteau ou encore des planchers vitrés coupe-feu 2 heures (EI120) chargés à 400 kg/m². Nous vous proposons des solutions résistantes au feu vitrées, métalliques et textile, avec ou sans irrigation.

GENATIS met son savoir-faire à votre disposition pour vous proposer des solutions globales, de la technique à l’intégration architecturale et le pilotage intelligent des ressources naturelles, afin d’optimiser au mieux l’exploitation de vos bâtiments et constructions. Recourir à la ventilation naturelle et à la lumière naturelle permet de compenser le recours à des systèmes de chauffage et de climatisation, et donc de gagner en efficience énergétique pour le bâtiment.

Le savoir-faire de SOUCHIER-BOULLET :