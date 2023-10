Il y a une quinzaine d'années, Olivier Lefebvre, fondateur et président du groupe Oliver'Store, se lançait un pari fou : conquérir le marché des stores pour véranda ! C'est suite au succès du produit en 1999 que l'aventure a commencé dans un garage à Suresnes (Hauts-de-Seine).

Ayant senti l'incroyable potentiel qu'offrait Internet, Oliver'Store se lance sur la Toile avec son site e-commerce Stores-discount.com. Notre site propose alors une large gamme de produits fabriqués 100% sur mesure : stores intérieurs, stores extérieurs, rideaux, voilages, moustiquaires, volets roulants et fenêtres.



Aujourd'hui, vous êtes des millions à partager un intérêt commun : l'aménagement et la décoration de votre intérieur ou extérieur dans le but de créer un petit "chez-vous" unique et personnalisé, et tout ça sans vous ruiner bien sûr ! Nos équipes travaillent ardemment en ce sens afin de vous proposer le meilleur prix pour des stores, non seulement de qualité, mais aussi modernes et aux coloris toujours plus tendances.



Pour une totale personnalisation, vous avez le choix parmi de nombreuses options : dimensions, types de commande ou de toile (tamisant, occultant, anti-chaleur, voile...), matériaux, motorisations, coloris, fixations... et bien d'autres encore ! Nos gammes de produits sont sans cesse renouvelées afin de répondre à tous vos besoins.



Notre succès repose désormais à la fois sur la personnalisation en ligne ludique et en images de nos stores mais aussi sur notre rapport qualité prix imbattable ! Stores-discount.com est devenu en quelques années le Numéro 1 de la vente en ligne du store sur mesure. Alors, prêt(e) à craquer pour un store ?