Comment faire des économies d'énergie grâce aux volets roulants ?

Une couche isolante supplémentaire

Les volets roulants sont fabriqués avec des matériaux isolants comme le PVC, l’aluminium ou encore, le bois. Avec ces matériaux et l’agencement des lames du volet, l’air froid ne pénètre plus dans la maison et l’air chaud ne peut plus s’en échapper. En plus d’être lui-même une couche isolante supplémentaire, le volet roulant crée une couche tampon entre les vitres et les lames et qui est remplie d’air. L’isolation de la fenêtre, du balcon ou de la porte est alors optimale. Ceci permet de chauffer la maison plus efficacement et en consommant moins d’énergie, car la chaleur est bien maintenue à l’intérieur. L’économie d’énergie peut ainsi aller de 6 à 34 % en fonction du type de chauffage utilisé et de l’état du logement.



L’utilité des volets roulants ne se limite pas au seul hiver. En été, leur pouvoir isolant aide à maintenir l’intérieur du logement frais en bloquant les rayons du soleil au plus fort des chaleurs et en empêchant l’air chaud de s’engouffrer à l’intérieur de la maison. Les volets roulants peuvent, en effet, réduire la température intérieure de plus de 5°C. La consommation d’énergie pour la climatisation est alors significativement réduite.

Comment optimiser les économies d’énergie avec les volets roulants ?

Pour que l’effet bénéfique des volets roulants sur la consommation d’énergie soit optimal, il est important de les fermer et de les ouvrir aux moments les plus adéquats. Ainsi, si pendant la journée, il peut être nécessaire de les laisser ouverts pour profiter de la lumière du jour et pour aérer la maison, la nuit, ils doivent être totalement fermés. C’est, en effet, pendant la nuit que les températures sont les plus basses et au début de la nuit, le chauffage fonctionne à sa puissance maximale, avant d’être baissé au moment du coucher. Des volets fermés dès la tombée de la nuit et jusqu’au matin permettent de maintenir une température confortable tout au long de la nuit, même lorsque le chauffage est baissé, voire éteint.

Quels types de volets choisir ?

Lors du choix des volets, il faut trancher entre les volets manuels et les volets électriques. Si les manuels ont l’avantage d’être installés plus rapidement et de coûter moins cher, les volets électriques sont plus confortables. Ces derniers peuvent être contrôlés avec des télécommandes, ce qui facilite leur ouverture et leur fermeture. Les volets électriques sont notamment recommandés pour les personnes âgées et les personnes affaiblies. Certains modèles plus récents et plus perfectionnés peuvent même être commandés à distance ou programmés pour qu’ils s’ouvrent et se ferment automatiquement sur des plages horaires précises. Ces fonctionnalités optimisent les gains d’énergie, car ils permettent de s’assurer que les volets sont fermés au bon moment, notamment en début de soirée, lorsque le chauffage a besoin de fonctionner à sa puissance maximale pour fournir une température confortable.

Quels matériaux choisir pour les volets roulants ?

Les volets roulants peuvent être en aluminium, en bois, en PVC, en métal ou en plusieurs de ces matériaux. Chaque matériau a des avantages et des inconvénients et tous ne se valent pas quand il s’agit de pouvoir isolant.

Les volets roulants en aluminium

Ils sont parmi les volets les plus appréciés. L’aluminium en lui-même n’est pas un bon isolant, mais les volets roulants en aluminium sont maintenant tous fabriqués en double paroi avec rupture de pont thermique, ce qui optimise le pouvoir isolant des volets roulants en aluminium.



Parmi leurs avantages :

Ils sont légers, solides et durables.

Ils sont sécurisants, car ils peuvent dissuader ou retarder les infractions.

Ils peuvent être personnalisés avec diverses textures et divers coloris.

Convient aux fenêtres et portes de grands formats.

Bon rapport qualité / prix.

Les volets roulants en PVC

C’est une alternative intéressante à l’aluminium. C’est un matériau isolant et économique. Il ne convient toutefois pas aux portes et fenêtres des grands formats, car il se déforme.



Parmi ses avantages :

Il est facile à entretenir.

Il est léger et durable.

Il est personnalisable.

Les volets roulants en bois

Les volets roulants sont, eux aussi, isolants, même si de ce point de vue, le PVC leur est préférable. Le bois est moins économique, plus lourd et nécessite plus d’entretien que les autres matériaux. Il comporte toutefois plusieurs avantages dont les principaux sont :

Son esthétisme et son authenticité.

C’est un matériau naturel et renouvelable.

Il est sécurisant.

Les volets roulants en métal

Les volets roulants en métal sont généralement utilisés dans le but de sécuriser une maison ou un local commercial. Sa solidité est, en effet, sa principale qualité. Le métal n’est toutefois pas isolant et nécessite beaucoup d’entretien, car il peut rouiller avec le temps, en plus d’être lourd.



Parmi les avantages des volets roulants en métal :

Ils sont robustes et résistent aux tentatives d’infraction et de vandalisme.

Ils conviennent aux portes et fenêtres de grands formats.

Les volets roulants en matériaux composites

Il s’agit de volets roulants fabriqués en aluminium et en PVC. Ils allient ainsi les qualités des deux matériaux.



Les volets roulants ont ainsi des avantages intéressants comme :

Ils sont plus résistants et plus durables.

Ils sont plus isolants.

Pour en savoir plus exit_to_app