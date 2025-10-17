STRAMAT - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « STRAMAT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

STARMAT est devenu un partenaire incontournable dans la distribution de produits du B.T.P. et des matériaux de construction.

STARMAT est né dans les années 1980 du regroupement de négociants franciliens afin d'améliorer les approvisionnements logistiques et les achats pour mieux servir leurs clients.

Dans le milieu des années 2000, le groupement s'est développé sur les régions Normandie et Bretagne. Puis en 2005, il a étendu sa présence sur l'Ouest de la France.

En 2005 STARMAT a adhéré à la centrale d'achat CMEM.

A partir de 2010, le développement de STARMAT s'est accru sur l'ensemble du territoire français et dans plusieurs départements d'outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe et Ile de la Réunion).

Depuis 2014, STARMAT a créé un Club de négociants indépendants spécialistes Travaux Publics et depuis 2015, un second Club de négociants indépendants spécialistes Bois Panneaux a vu le jour.

Nos trois valeurs fortes au sein du groupement STARMAT : Dynamisme, puissance et liberté.

STARMAT grâce à son dynamisme permet au négoce d'afficher son indépendance et apporte à ses adhérents plus de réactivité, de compétence et de compétitivité avec de nombreux services adaptés.

STARMAT, partenaire des plus grandes marques, est aussi membre de CMEM, donnant plus de puissance à ses adhérents.

STARMAT est un groupement offrant la liberté d'action à ses adhérents avec une réelle «force de propositions» et une «plateforme» d'échanges entre dirigeants de négoces.

Le savoir-faire de STARMAT :