STRUT FOOT - Batiweb

Strut Foot est une société du groupe Strut Direct Ltd depuis plus de 16 ans, et a négocié dans tous les domaines de l'industrie de la construction en fournissant des solutions de soutien à certains des projets les plus prestigieux au Royaume-Uni au fil des ans, avec un fort accent sur nous fournir un une bonne expérience pour les agents avec lesquels nous traitons nous a aidés à gagner des affaires répétitives.

Nous avons investi massivement dans des systèmes de CAO à jour pour garantir que notre équipe d'ingénieurs puisse offrir des solutions rapides et efficaces à nos clients.

Tous nos produits sont fabriqués dans nos ateliers, nos manufacturiers sont tous des soudeurs codés et ont plusieurs années d'expérience dans la fabrication d'acier et la fabrication de systèmes de support et d'accessoires.

Notre portefeuille de projets permet à notre équipe de fabrication d'acquérir une grande expérience dans de nombreux types de projets différents, nous aidant à nous améliorer dans tous les aspects de la fabrication.

Nous avons acquis une vaste expérience dans la fabrication de PRV et d'acier pour garantir à nos clients la solution la meilleure et la plus rentable pour leur projet.

Notre société sœur propose une gestion de projet complète pour nos équipes d'installation, nous travaillons sur de grands projets majeurs au Royaume-Uni ainsi que sur des projets plus petits, de grands centres de distribution, des déchets pour les centrales énergétiques, des usines de biomasse, des usines de traitement des eaux usées et des eaux usées, de nouvelles écoles et des projets nécessitant Strut Supports de toit plat de pied et également équipement d'accès de pied de contrefiche.

Le savoir-faire de Strut foot :