STUBAI ZMV GMBH

Doktor-Kofler-Straße 1
6166 Fulpmes
Autriche
La vallée de Stubai est depuis des siècles un bon terrain pour le traitement des métaux. Depuis 1960, le réseau coopératif garantit à forger sous le nom " STUBAI outillage industrie" pour la qualité.

La mère des entreprises opérant sous la marque STUBAI est l'industrie de l'outillage Stubai reg.Gen.mbH.

21 entreprises font partie de cette association. Chacune de ces sociétés est spécialisée dans une catégorie de produits spécifique. La coopérative, en tant que toit solide, maintient la marque, est responsable du marketing, des ventes et de la logistique. De l'industrie de l'outillage STUBAI, deux filiales ont émergé : STUBAI ZMV GmbH – Agence de marketing et de vente & Stubai KSHB GmbH – Production.

La conscience environnementale est une préoccupation majeure de notre coopérative traditionnelle. Ce n'est pas sans raison que l'industrie de l'outillage Stubai reg.Gen.mbH est fière de porter les armoiries nationales. De manière responsable, nous portons ce sceau sur de nombreux marchés d'exportation et ne représentons donc pas seulement notre entreprise mais aussi notre maison.
Aujourd'hui, STUBAI en tant que marque est présente dans plus de 60 pays.

Le savoir-faire de STUBAI:

  • Outils de pince
  • Clés et tournevis
  • Outils de travail du bois
  • Outils de sculpture sur bois
  • Outils de tournage sur bois
  • Outils de construction
  • Outils de toiture
  • Outils forestiers
  • Produits de coutellerie
  • Alpinisme
  • Systèmes de sécurité
