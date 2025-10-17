Pour obtenir une information de la part de la marque « SVK », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

A Sint-Niklaas, SVK est active dans la production des matériaux de construction depuis 1905.

Depuis l’entreprise est devenue un acteur mondial dans le domaine de la production de produits en fibres-ciment. Ces produits comprennent des plaques ondulées, des ardoises, et des plaques de façade.

De plus SVK compte également un département Béton architectonique. Ce département se focalise uniquement sur le marché du Benelux.

Svk est toujours une entreprise familiale qui mise sur le développement des produits et la conception pour ouvrir la voie dans le domaine de la durabilité, des options de couleurs et de finitions ainsi que de l’efficacité énergétique.

Un siècle après sa création, SVK est donc devenu un acteur de premier plan en Belgique, mais également dans toute l'Europe ou presque et bien au-delà.

SVK s'efforce d'être un partenaire de choix pour les prescripteurs, transformateurs et distributeurs. En continuant à investir dans les applications en fibres-ciments qui stimulent la créativité des prescripteurs et des transformateurs, SVK vise une croissance tant sur le marché résidentiel que non résidentiel de façades (ventilées) et toitures en pente.

Le savoir-faire de SVK :