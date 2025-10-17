ConnexionS'abonner
Fermer
SVK - Batiweb

SVK

Aerschotstraat 114
9100 SINT NIKLAAS
Pays-bas
Site web de la marque

A Sint-Niklaas, SVK est active dans la production des matériaux de construction depuis 1905.

Depuis l’entreprise est devenue un acteur mondial dans le domaine de la production de produits en fibres-ciment. Ces produits comprennent des plaques ondulées, des ardoises, et des plaques de façade.

De plus SVK compte également un département Béton architectonique. Ce département se focalise uniquement sur le marché du Benelux.

Svk est toujours une entreprise familiale qui mise sur  le développement  des produits et la conception  pour ouvrir la voie dans le domaine de la durabilité, des options de couleurs et de finitions ainsi que de l’efficacité  énergétique.

Un siècle après sa création, SVK est donc devenu un acteur de premier plan en Belgique, mais également dans toute l'Europe ou presque et bien au-delà.

SVK s'efforce d'être un partenaire de choix pour les prescripteurs, transformateurs et distributeurs. En continuant à investir dans les applications en fibres-ciments qui stimulent la créativité des prescripteurs et des transformateurs, SVK vise une croissance tant sur le marché résidentiel que non résidentiel de façades (ventilées) et toitures en pente.

Le savoir-faire de SVK

  • Gamme de panneaux de façade (Puro plus, Decoboard classic, Decoboard pure, Ornimat, Colomart classic, Colormat Scripto).
  • Gamme Ardoises (Aordonit lisse, Ardonit relief, Montana lisse, Montant relief, Fasonit lisse, Fasonit relief)
  • Gamme plaque ondulée
  • Gamme Béton architectonique
  • Gamme Brique de Façade (Argilo Verdo)
     

 

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.