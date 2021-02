Swegon Group AB, détenu par Investment AB Latour, société cotée à la bourse de Stockholm, est un fabricant dans le domaine de l'environnement intérieur, offrant des solutions pour la ventilation, le traitement d'air, le chauffage et le refroidissement. L'offre comprend également des systèmes d'optimisation du climat intérieur, ainsi que des services connexes et une assistance technique spécialisée.

Le climat intérieur n’est pas notre seule préoccupation. Nous assumons également notre part de responsabilité dans le climat mondial.

Swegon a pour ambition que ses unités se conforment aux exigences en vigueur en matière de qualité et de normes environnementales, et d’améliorer et optimiser proactivement ses activités.

Swegon a identifié les différentes certifications environnementales pour les bâtiments et leur impact ou leurs implications sur les produits Swegon.

Le savoir-faire de Swegon :