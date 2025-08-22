Le géant industriel allemand Bosch vient de finaliser l’acquisition des activités CVC de Johnson Controls et de la coentreprise Johnson Controls-Hitachi. Une opération stratégique à 8 milliards de dollars.

Le groupe Bosch a franchi une étape historique dans sa stratégie de croissance en finalisant l’acquisition des activités de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) résidentielles et petits tertiaires de Johnson Controls et de la coentreprise Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning.

Cette opération, conclue pour un montant de 8 milliards de dollars, marque la plus importante acquisition jamais réalisée par Bosch.

Avec cette transaction, la division Home Comfort de Bosch double presque de taille, atteignant plus de 25 000 collaborateurs et générant un chiffre d’affaires supérieur à 8 milliards d’euros. Elle renforce ainsi sa position sur les marchés clés d’Amérique et d’Asie, et devient l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions CVC pour le résidentiel et le petit tertiaire.

Une ambition mondiale dans un marché en pleine expansion

Selon Bosch, le marché mondial du CVC - évalué à plus de 150 milliards d’euros en 2024 - devrait croître de 5 % par an jusqu’en 2030. Portée par la hausse des températures mondiales et la demande accrue en climatisation, la division Home Comfort se donne pour ambition de croître encore plus rapidement que le marché.

D’ici 2030, les ventes mondiales de climatiseurs pourraient dépasser les 200 millions d’unités par an.

« Bosch passe en Ligue des champions dans le secteur CVC », a déclaré Stefan Hartung, président du directoire de Bosch. L’entreprise entend s’appuyer sur un portefeuille élargi de marques fortes — Bosch, Buderus, York (États-Unis), Hitachi (Asie) — et sur un réseau de production étendu de 33 usines et 26 centres de développement.

Le groupe adopte une gouvernance régionale renforcée avec trois pôles : Amériques, Asie, et Europe/Moyen-Orient/Afrique. Jan Brockmann dirigera la nouvelle division à l’échelle mondiale, tout en présidant la région EMEA. Il sera épaulé par David Budzinski pour les Amériques et Ulrich Lissmann pour l’Asie-Pacifique.

Un renforcement notable en France

En France, Bosch intègre 148 collaborateurs issus de Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, basés principalement à Saint-Priest, près de Lyon. Le groupe accède ainsi au réseau de distribution Hitachi, composé de plus de 75 points de vente et 9 agences, consolidant ainsi sa présence sur les marchés résidentiel et tertiaire.

Par Marie Gérald