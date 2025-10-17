Pour obtenir une information de la part de la marque « TAIWAN DAEDALUS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

TAIWAN DAEDALUS DOOR CONTROL CO LTD est un spécialiste de la fabrication de produits et de composants de gamme complète de "fermeture de porte" et de "charnière de sol", qui a plus de 30 ans d'expérience. Nous sommes une entreprise ISO 9001 et une usine CE. Nos produits sont également conformes aux normes EN1154, CE, UL et PSB.

Nous sommes également stricts avec le contrôle de notre base de qualité sur la norme EN1154 qui a obtenu le certificat du Royaume-Uni Warrington et accrédité pour les tests de quincaillerie de construction et de portes à l'appui de la législation européenne. Il s'agit de la plus grande organisation indépendante d'essais au feu, de conseil, de recherche et de certification au Royaume-Uni et ont une présence significative en Europe, en Asie, en Australie et au Moyen-Orient.

Nous maintenons l'esprit d'innovation et adhérons à la route des ferme-portes haut de gamme. Offrir l'auto-conception et les exigences de la marque du client pour répondre aux besoins du client est notre plus grand avantage. Les entreprises insistent pour fournir le meilleur service de qualité, le développement et la fabrication de produits de qualité. Fournir des produits de valeur aux clients.

TAIWAN DAEDALUS a la gamme complète de produits, il fera de son mieux pour fournir aux clients des produits et services de la plus haute qualité.

Nos principaux produits sont les ferme-portes, les ressorts de plancher, les ferme-portes, les ferme-portes coulissants et les joints de porte. De plus, nous produisons également des serrures électroniques qui peuvent améliorer la sécurité du contrôle d'accès.

Les accessoires de fermeture de porte sont utilisés pour les lieux commerciaux, résidentiels, publics, les hôpitaux, etc.

Nous nous spécialisons dans la fourniture de produits compétitifs qui se sont avérés supérieurs et fiables sur le marché.

Le savoir-faire de TAIWAN DAEDALUS :