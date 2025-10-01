ConnexionS'abonner
Fermer
TECH-POMPES - Batiweb

TECH-POMPES

1 Rue des Prunelliers ZA des Prunelliers
89100 SAINT-MARTIN-DU-TERTRE
France
Site web de la marque

Située à Saint-Martin-du-Tertre dans l'Yonne, TECH POMPES est votre spécialiste en solutions de pompage industriel depuis de nombreuses années. Nous proposons une gamme complète de services : fourniture de pompes des grandes marques (Mouvex, Xylem, Salmson), installation professionnelle, réparation experte et location flexible.

Notre expertise couvre tous les secteurs : industrie, travaux publics, assainissement, traitement de l'eau et collectivités locales. Nous fabriquons également des groupes de pompage motorisés sur mesure et proposons des pompes doseuses ainsi que des modules de désinfection.

Grâce à notre savoir-faire technique, nous définissons le système optimal adapté à vos applications spécifiques. TECH POMPES : performance, fiabilité et service client d'excellence pour tous vos besoins en pompage industriel.

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.