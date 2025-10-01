Pour obtenir une information de la part de la marque « TECH-POMPES », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Située à Saint-Martin-du-Tertre dans l'Yonne, TECH POMPES est votre spécialiste en solutions de pompage industriel depuis de nombreuses années. Nous proposons une gamme complète de services : fourniture de pompes des grandes marques (Mouvex, Xylem, Salmson), installation professionnelle, réparation experte et location flexible.

Notre expertise couvre tous les secteurs : industrie, travaux publics, assainissement, traitement de l'eau et collectivités locales. Nous fabriquons également des groupes de pompage motorisés sur mesure et proposons des pompes doseuses ainsi que des modules de désinfection.

Grâce à notre savoir-faire technique, nous définissons le système optimal adapté à vos applications spécifiques. TECH POMPES : performance, fiabilité et service client d'excellence pour tous vos besoins en pompage industriel.