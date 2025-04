La société TECHFORM, fondée en 2000, est un éditeur de logiciels spécialisés dans le développement de studios de conception et de configurateurs commercial et technique. Nous adressons les fabricants de produits complexes sur-mesure et à options & variantes, dans les secteurs du Bâtiment, de l’Industrie et du Service.

Basée sur une technologie brevetée, l’application de TECHFORM bénéficie d’un moteur de calcul unique qui permet de traiter en instantané des combinaisons infinies d’options et de variantes sur des produits en cours de configuration. Accessibles depuis internet, nos configurateurs sont autonomes, flexibles, et s’interfacent à tous les ERP et CRM leaders sur le marché français grâce à des connecteurs spécifiquement développés pour chaque plateforme.

SmartConfigurator®, labellisé BPI France, est aujourd’hui utilisé par de nombreuses PME industrielles françaises leaders dans des secteurs industriels multiples.

Nos équipes d’ingénieurs et de consultants vous apportent leur expertise, leur sérieux et leur assistance dans la réalisation de vos projets.

Notre ambition est d’accompagner nos clients dans la Transformation Digitale de leur offre grâce au configurateur commercial.

Le savoir-faire de TECHFORM :

Solution CPQ (Configuration, Tarification, Génération de devis)

Aide les industriels du bâtiment à se digitaliser

Depuis août 2023, Techform a rejoint le groupe Visiativ, spécialiste de la transformation numérique des PME et ETI industrielles.

Cette intégration renforce l'offre de Visiativ en matière de solutions CPQ (Configure, Price, Quote), en enrichissant sa plateforme Visiativ Innovation Engine.

Le logiciel Techform CPQ, désormais intégré à Visiativ, permet aux industriels de configurer, chiffrer et visualiser en 3D des produits complexes, tout en assurant une cohérence des données de la conception à la vente grâce à son interopérabilité avec les solutions PIM et PLM de Visiativ.