ConnexionS'abonner
Fermer
TECHNO PIEUX - Batiweb

TECHNO PIEUX

Chemin de la Hayette
80290 Poix-de-Picardie
France
Site web de la marque

TECHNO PIEUX : Leader mondial en fondations vissés

TECHNO PIEUX conçoit et fabrique les pieux vissés, les équipements de pose spéciaux et tous les éléments requis pour le soutènement d'ouvrage permanent et temporaire.

TECHNO PIEUX a développé au fil des années un réseau de concessionnaires de qualité qui offrent le système de fondations profondes TECHNO PIEUX ; une technique fiable et reconnue par des milliers de clients dans le monde, les professionnels de la construction et les autorités compétentes.

TECHNO PIEUX inc. est une société canadienne qui exploite 2 usines et 1 centre de recherche entièrement dédiés à la technologie des pieux vissés.

Afin d’offrir le meilleur système de fondations par pieu vissé à ses clients, TECHNO PIEUX investit continuellement dans la recherche et le développement.

Le savoir-faire de TECHNO PIEUX :

  • Fondations résidentielles
  • Fondations touristiques
  • Fondations de protection
  • Fondations maritimes
  • Réparation de fondations

 

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.