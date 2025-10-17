TECHNO PIEUX - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « TECHNO PIEUX », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

TECHNO PIEUX : Leader mondial en fondations vissés

TECHNO PIEUX conçoit et fabrique les pieux vissés, les équipements de pose spéciaux et tous les éléments requis pour le soutènement d'ouvrage permanent et temporaire.

TECHNO PIEUX a développé au fil des années un réseau de concessionnaires de qualité qui offrent le système de fondations profondes TECHNO PIEUX ; une technique fiable et reconnue par des milliers de clients dans le monde, les professionnels de la construction et les autorités compétentes.

TECHNO PIEUX inc. est une société canadienne qui exploite 2 usines et 1 centre de recherche entièrement dédiés à la technologie des pieux vissés.

Afin d’offrir le meilleur système de fondations par pieu vissé à ses clients, TECHNO PIEUX investit continuellement dans la recherche et le développement.

Le savoir-faire de TECHNO PIEUX :