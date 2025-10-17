Pour obtenir une information de la part de la marque « TECNIP SRL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Fondée en 2013 par un groupe d'ingénieurs dans le but de répondre aux besoins des clients dans l'industrie de l'isolation, TECNIP a élargi son activité année après année et est rapidement devenu l'un des principaux fabricants mondiaux de LIGNES CONTINUES DE PANNEAUX SANDWICH.

TECNIP assure une production de haut niveau, nous sommes constamment engagés dans la R&D en offrant les conseils en technologies les plus à jour et des solutions sur mesure. Nos ingénieurs suivent chaque client depuis l'analyse initiale du projet, des performances et de l'aménagement de l'usine en collaborant avec des architectes et des fournisseurs de produits chimiques, jusqu'à l'installation et la mise en service sur le site du client, partout dans le monde.

Les machines TECNIP fournissent un contrôle de processus de haute précision afin de garantir à ses clients la meilleure et optimale qualité du PANNEAU SANDWICH final dans toutes ses parties : revêtement métallique et limage intérieure avec du POLYURÉTHANE (PUR), du POLYISOCYANURATE (PIR) ou de LAINE MINÉRALE.

Nous accordons une grande importance au calendrier du projet et au service après-vente en proposant une large gamme de pièces détachées, des interventions sur site et en ligne. Nos techniciens effectuent en permanence des mises à niveau sur les installations existantes pour la mise en œuvre de nouvelles productions, la mise à jour technologique et la maintenance extraordinaire.

Fin 2016, TECNIP a déménagé dans un nouveau siège social à Padoue : le site de 400 m² de bureaux et 4200 m² de surface opérationnelle augmente la capacité de production de l'entreprise et agrandit les espaces pour les ressources de R&D.

Début 2020, TECNIP a obtenu la certification ISO 45001:2018, une norme internationalement reconnue qui garantit un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

Le savoir-faire de TECNIP :