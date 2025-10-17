TECNO SPUMA S.L. - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « TECNO SPUMA S.L. », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Tecno-Spuma est spécialisée dans la conception, le développement et la transformation des mousses techniques, des feutres, des élastomères et auto-adhésifs ; matériaux principalement destinés au marché de l'industrie : HVACR, électro-ménagers, ferroviaire, automobile et construction.

L’usine principale se trouve à Maçanet de la Selva (Girona). Tecno-Spuma fait partie d’un groupe international, avec des usines implantées dans différents pays partout dans le monde, ce qui lui donne un fort potentiel de ventes et une liste incalculable d’homologations émises par ses clients.

Depuis sa création en 1979, avec un marché uniquement national, une évolution constante qui lui a permis d’être présente dans plus de 25 pays sur quatre différents continents, gage de qualité et de service à la technologie.

Tecno-Spuma possède des éléments de mesure, de contrôle et de développement de dernière génération, principalement destinés à l’acoustique industrielle, tant en isolation comme en absorption : isolation thermique, joints d’étanchéité, emballage ou filtration.

Le savoir-faire de Tecno-Spuma :