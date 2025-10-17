TERASUN AIR DUCT CO. LTD - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « TERASUN AIR DUCT CO. LTD », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ZHEJIANG TERASUN AIR DUCT CO. LTD est une entreprise professionnelle qui fabrique spécialement des conduits d'air et des panneaux composites, nous sommes un leader dans la R & D de nouveaux matériaux de construction et matériaux composites à économie d'énergie respectueux de l'environnement.

Les valeurs sont au cœur de la culture prônée par une organisation et le principe de base du comportement organisationnel. Laissez la satisfaction du client, laissez le personnel fier, est dans le passé, maintenant et à l'avenir, nous pensons toujours plus digne de faire, des choses plus précieuses, est la direction de toutes les activités de gestion d'entreprise du concept de valeur fondamentale.

Spécialisée dans la production d'entreprises de conduits de vent et de panneaux composites, est le développement de nouveaux matériaux de construction et matériaux composites de protection de l'environnement et d'économie d'énergie

Le savoir-faire de ZHEJIANG TERASUN AIR DUCT CO. LTD :