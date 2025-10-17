TERREAL GO&DECO
31700 Blagnac
France
TERREAL est depuis plus de 150 ans un acteur de référence des matériaux de construction en terre cuite.
Façade décoration :
TERREAL innove sans cesse, avec des éléments de façade rapportée en terre cuite capables d’offrir de nouvelles fonctionnalités et une large palette de teintes contemporaines.
- Produits de façade ventilée
- Brise-soleil
- Produits acoustiques
- Plaquettes de parement et de vêture
- Appuis Réno et chaperons monolithes
La gamme de produits pour la décoration offre un éventail de choix pour harmoniser à la perfection les façades et les sols : appuis de fenêtres en façade, dessus de murs, claustras et pavés pour les aménagements extérieurs, carrelage terre cuite.
Structure :
TERREAL propose une offre complète de solutions pour la structure répondant aux exigences les plus élevées en matière d'innovation.
- Briques de murs et briques hauteur d’étage
- Cloisons et plafonds
- Accessoires Monolithes
- Conduits de fumée en terre cuite
Etanchéité à l'air, normes sismiques, performances thermiques et mécaniques, ergonomie, sécurité de mise en oeuvre, nous voyons toujours plus loin pour nos clients.