TERREAL GO&DECO

Avenue Normandie Niemen Zone Antipolis – Bâtiment B
31700 Blagnac
France
Site web de la marque

TERREAL est depuis plus de 150 ans un acteur de référence des matériaux de construction en terre cuite.

Façade décoration
TERREAL innove sans cesse, avec des éléments de façade rapportée en terre cuite capables d’offrir de nouvelles fonctionnalités et une large palette de teintes contemporaines.
 

  • Produits de façade ventilée
  • Brise-soleil
  • Produits acoustiques
  • Plaquettes de parement et de vêture
  • Appuis Réno et chaperons monolithes

 La gamme de produits pour la décoration offre un éventail de choix pour harmoniser à la perfection les façades et les sols : appuis de fenêtres en façade, dessus de murs, claustras et pavés pour les aménagements extérieurs, carrelage terre cuite.

Structure
TERREAL propose une offre complète de solutions pour la structure répondant aux exigences les plus élevées en matière d'innovation.
 
 

  • Briques de murs et briques hauteur d’étage
  • Cloisons et plafonds
  • Accessoires Monolithes
  •  Conduits de fumée en terre cuite

 
Etanchéité à l'air, normes sismiques, performances thermiques et mécaniques, ergonomie, sécurité de mise en oeuvre, nous voyons toujours plus loin pour nos clients. 

