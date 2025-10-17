Pour obtenir une information de la part de la marque « TERREAL GO&DECO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

TERREAL est depuis plus de 150 ans un acteur de référence des matériaux de construction en terre cuite.

Façade décoration :

TERREAL innove sans cesse, avec des éléments de façade rapportée en terre cuite capables d’offrir de nouvelles fonctionnalités et une large palette de teintes contemporaines.



Produits de façade ventilée

Brise-soleil

Produits acoustiques

Plaquettes de parement et de vêture

Appuis Réno et chaperons monolithes

La gamme de produits pour la décoration offre un éventail de choix pour harmoniser à la perfection les façades et les sols : appuis de fenêtres en façade, dessus de murs, claustras et pavés pour les aménagements extérieurs, carrelage terre cuite.

Structure :

TERREAL propose une offre complète de solutions pour la structure répondant aux exigences les plus élevées en matière d'innovation.





Briques de murs et briques hauteur d’étage

Cloisons et plafonds

Accessoires Monolithes

Conduits de fumée en terre cuite



Etanchéité à l'air, normes sismiques, performances thermiques et mécaniques, ergonomie, sécurité de mise en oeuvre, nous voyons toujours plus loin pour nos clients.