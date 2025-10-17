ConnexionS'abonner
TERRIS ENERGY - Batiweb

TERRIS ENERGY

1 Avenue de l’Epinette
77100 MEAUX
France
Site web de la marque

Terris Energy est un fabricant français d'appareils de chauffage pour grands volumes. Nous distribuons depuis plus de 30 ans nos solutions en marque blanche en France et à l'international.

Terris Energy bénéficie de l'expérience et du savoir faire du groupe YAHTEC dans la conception, la fabrication et la commercialisation en France et à l'international de solutions chauffages performantes et innovantes.

Terris Energy se dédie spécifiquement à la production et distribution de chaufferies préfabriquées, de chaudières gaz à condensation et de préparateurs d'eau chaude sanitaire.

Concevoir des solutions performantes qui répondent à de vrais enjeux en termes d'installation et d'utilisation. Etre à votre écoute pour répondre au mieux à vos besoins et vous satisfaire au maximum.

Vous offrir un service de qualité est au centre de nos priorités. Chaque membre de l'équipe est à votre disposition pour vous suivre et vous accompagner dans vos projets de chauffage.

Le savoir-faire de TERRIS ENERGY

  • Gamme T-EASY : La chaufferie préfabriquée modulaire.
  • Gamme T-EASY MAX : La chaudière grande puissance, petits espaces
  • Gamme T-SMART : Le pilote intelligent
  • Gamme T-COSY : La production d'eau chaude sanitaire
  • Gamme T-UNIT : La solution de chauffage "Plug & Play"
