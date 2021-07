TERTU EQUIPEMENTS

Précurseur sur le marché de la glissière de sécurité bois-métal, l’entreprise TERTU n’a cessé d’innover afin que ses barrières de sécurité bois-métal puissent répondre aux exigences normatives ainsi qu’aux contraintes rencontrées sur le terrain par ses clients.

Avant-gardiste et dynamique, TERTU a rapidement complété son offre de dispositifs de retenue innovants et normés en devenant le distributeur exclusif France des marques prestigieuses Trinity et Marcegaglia.

Forte de son expertise dans le domaine des glissières de sécurité, TERTU a parallèlement développé une gamme de solutions techniques en bois ou bois-métal pour l’aménagement des sites urbains et naturels.

D’innovations en nouveautés, la société dispose de l’offre la plus large du marché en glissières de sécurité bois-métal avec pas moins de 18 modèles.

Aujourd’hui, à l’ère de la mobilité routière, TERTU prend un nouveau virage et affirme sa position d’acteur incontournable de la sécurité routière, en lançant ses premiers dispositifs de sécurité connectés

L’international fait intégralement partie de la stratégie de TERTU. Depuis ses débuts, l’entreprise a toujours été très active sur le plan mondial ce qui lui a permis d’acquérir rapidement le leadership sur le marché mondial des glissières bois-métal.

Au travers d’un réseau de distributeurs soigneusement sélectionnés, les produits TERTU sont aujourd’hui présents dans plus de 40 pays. Ses filiales au Chili, au Brésil, aux Etats-Unis et en Chine ainsi que ses accords de licence en Corée et en Nouvelle-Zélande complètent le rayonnement international de l’entreprise.

Par ailleurs, au travers de sa filiale à Shanghai, TERTU a développé une réelle expertise du continent chinois et de ses modes de fonctionnement que l’entreprise partage aujourd’hui avec d’autres entreprises telle une porte d’entrée vers le marché chinois.

Le savoir-faire de TERTU :