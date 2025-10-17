THRAKON - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « THRAKON », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

THRAKON est une entreprise multinationale qui a l’expertise pour disposer un produit fiable et de qualité avec la meilleure qualité et le meilleur prix. Notre succès sur 54 ans repose sur l’indépendance, l’expérience, la prise de décision rapide, la sensibilité environnementale et sociale.

Étant l’une des plus grandes sociétés de recherche et de production dans l’industrie des matériaux de construction, des peintures et des vernis, THRAKON a la capacité de disposer des services intégrés et des solutions pour un large éventail d’applications.

Cette capacité, combinée aux produits et services de YTONG, sont les principaux piliers de la réussite du Groupe, un grand nombre de synergies ayant été créées.

Chez THRAKON, tout est basé sur l’innovation et la production de produits fiables et efficaces. Grâce à de nombreuses activités de recherche et de développement, de nouveaux produits sont conçus, comme des solutions pour un large éventail d’applications.

Notre carquois de grandes marques inclure :

STATUS PEINTURES ET VERNIS

CLIMAPLUS SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

CARMYFIX ADHESIFS

Le savoir-faire de THRAKON :