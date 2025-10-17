ConnexionS'abonner
TIGERSTOP - Batiweb

TIGERSTOP

Bedrijvenstraat 17
7641 AM Wierden The Netherlands
Pays-bas
Site web de la marque

TIGERSTOP : Des solutions automatisées pour rendre les fabricants heureux.

Notre aventure a commencé par un rêve : celui de trouver une solution à nos propres problèmes de production. Les nombreux déchets de production, les travaux de rectification, les heures supplémentaires et les coûts des matières premières diminuaient notre rentabilité. Nos employés avaient beaucoup de mal à effectuer l’une des opérations les plus simples : mesurer leurs matériaux avec précision, de manière rapide et constante.

Alors que nous cherchions une solution, nous nous sommes rendu compte que tous les secteurs d’activités étaient confrontés à ce même problème, qu’il s’agisse de menuiserie, de fabrication, de chauffage, de ventilation et de climatisation, de mécanique, d’électricité et de plomberie, de navigation spatiale ou encore d’éléments préfabriqués ou de travaux du bâtiment. Nous avons alors compris ce qu’il nous restait à faire : transformer notre rêve en réalité !

Dans un petit garage du Nord-Ouest Pacifique, en Amérique du Nord, nous avons commencé la conception d’une machine qui allait assurer, de manière constante, la rapidité et la précision de chaque production.

Nous avons développé notre entreprise de manière durable, en recrutant des employés locaux et en travaillant avec des fournisseurs locaux. Toute la fabrication s’effectuait en régie propre, dans l’usine de Vancouver, aux États-Unis. 28 ans plus tard, nous sommes toujours là. Nous avons vendu plus de 60 000 systèmes TIGERSTOP dans le monde entier et notre mission reste la même : aider les autres fabricants à réduire leurs pertes de matériaux, pour leur permettre de se développer eux aussi et de soutenir leurs partenaires locaux.

En sa qualité de leader du marché en matière de butées longitudinales et de logiciels et de systèmes de positionnement, TIGERSTOP sait exactement ce qui est nécessaire pour se développer et devenir une entreprise rentable et influente dans l’industrie internationale.

Et alors que notre réseau s’étend dans le monde entier, nous n’avons jamais oublié l’endroit et les personnes qui ont fait de nous ce que nous sommes devenus.

Le savoir-faire de TIGERSTOP:

  • Système de positionnement
  • Accessoires
  • Logiciel
  • Table
