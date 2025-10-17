ConnexionS'abonner
TOM TOM

109 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
Nous sommes cartographes et fournissons nos technologies de géolocalisation aux automobilistes, constructeurs et développeurs.

Depuis que nous avons changé la façon dont les gens conduisent, nous n'avons jamais cessé de réfléchir à la façon dont nous pouvons améliorer la façon dont le monde bouge.

Nos cartes très précises, notre logiciel de navigation, nos informations sur le trafic en temps réel et nos API permettent une mobilité intelligente à l'échelle mondiale, rendant les routes plus sûres, la conduite plus facile et l'air plus pur.

Quatre entrepreneurs partageant les mêmes idées ont fondé TomTom en 1991 et, en 2004, leur rêve de navigation portable était une réalité pour des millions de conducteurs à travers le monde.

Le premier GPS TomTom est devenu l'un des appareils technologiques grand public les plus vendus de l'histoire, faisant de notre nom un synonyme de navigation.

Aujourd'hui, TomTom est le principal spécialiste indépendant des technologies de localisation. Nos décennies de connaissances des conducteurs concernent tout ce que nous faisons: des cartes pour la conduite automatisée, des logiciels de navigation pour les grandes marques de voitures, des API de cartes pour les principales entreprises technologiques et des données de trafic pour tous.

Nos technologies nous permettent de relever de plus grands défis. Plutôt que d'accepter les accidents de la route, les émissions et les embouteillages comme des faits de la vie, nous travaillons activement pour résoudre ces problèmes qui nous concernent tous.

En collaboration avec nos clients et partenaires, nous façonnons l’avenir de la mobilité et créons un monde qui évolue mieux ensemble.

Le savoir-faire de TOM TOM en matière de : 

  • Cartographie
  • Logiciels de Navigation
  • Information sur le trafic et l'itinéraire
  • Conduite automatisée


 

