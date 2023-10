TOPSOLID SAS

TOPSOLID est un éditeur français de solutions CAO, FAO, PDM, ERP, Simulation et Gestion d’outils dans l’atelier dédiées aux secteurs de la mécanique générale, la métallerie et la tôlerie, le secteur du bois et l’ingénierie digitale. TOPSOLID propose une véritable chaîne numérique qui lie indéfectiblement la conception, la fabrication et la gestion : TopSolid Integrated Digital Factory.

Développées sur une base de données commune avec une interface utilisateur homogène, les solutions CAO et FAO TOPSOLID sont associatives. Les utiliser, c’est relier et rallier les services Bureau d’études et Bureau des méthodes dans une logique de synergie des processus. C’est aussi lier indéfectiblement la conception, la fabrication et la gestion, quel que soit le secteur d'activité et le type d'entreprise, de la TPE à la multinationale.

TOPSOLID attache une très grande importance à la proximité avec ses clients. La société dispose de cinq agences commerciales et techniques en France, basées à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Nancy, ce sont aussi des centres de formation. Son offre TopSolid Integrated Digital Factory est également diffusée à l’international à travers un réseau de 10 filiales et 86 distributeurs présents sur tous les continents.