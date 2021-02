La marque TORMAX doit son origine à la première porte automatique d’Europe créée en 1951.

TORMAX est un fabricant leader de systèmes de portes automatiques avec 20 entreprises dans le monde entier et 500+ distributeurs certifiés. Les systèmes de portes automatiques de TORMAX se trouvent dans des immeubles de bureaux, dans des hôtels, restaurants, magasins, dans des aéroports et gares, sur des bateaux, dans des maisons d'habitations - en bref, dans des centaines de milliers de bâtiments dans le monde entier.

TORMAX est une division de Landert Group, un groupe privé de sociétés qui repose sur l’innovation, une qualité supérieure et un véritable esprit d’entrepreneur. Son siège social se trouve en Suisse, à Bülach près de Zürich.

Fondé en 1924, le groupe emploie plus de 900 collaborateurs et est constitué de deux divisions : SERVAX (moteurs électriques sur mesure) et TORMAX (systèmes de portes automatiques).

Le savoir-faire de TORMAX :