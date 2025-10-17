TOSCELIK - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « TOSCELIK », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

En activité en 1997 TOSCELIK. En tant qu'entreprise qui a fait la différence dans le secteur depuis sa création, visant à produire des produits innovants à valeur ajoutée et à valeur ajoutée, elle exerce également ses activités de R&D.

Dans notre entreprise qui produit toutes sortes de tuyaux et de profilés en acier revêtus et non revêtus, nous attachons de l'importance à la santé et à la sécurité de nos employés, ainsi qu'à la gestion de l'environnement, conformément aux lois et aux exigences de TOSCELIK et en adoptant les approches « Priorité à l'homme » et « Développement durable ».

Nous reconnaissons que la santé et la sécurité au travail et la gestion de l'environnement sont sous la responsabilité de tous nos employés, principalement du directeur d'usine et des responsables de fonction.

Nous nous assurons de mener nos activités sans causer de pollution environnementale et d'utiliser les ressources naturelles au niveau le plus approprié.

Afin d'accroître le niveau de santé et de sécurité au travail et de sensibilisation à l'environnement, nous suivons les progrès de la science et de la technologie selon le principe suivant : « Aucun travail n'est urgent et suffisamment important pour mettre en danger la sécurité des personnes ».

Nous identifions et contrôlons systématiquement les risques pour la santé et la sécurité au travail et les risques environnementaux associés à nos activités conformément aux réglementations, aux normes OHSAS 18001 et ISO 14001. Pour ce faire, nous reconnaissons et nous engageons à identifier chaque année des objectifs en constante évolution, conformes au budget approprié et aux performances observées.

Le savoir-faire de TOSCELIK :