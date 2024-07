TOSHIBA Chauffage et climatisation - Spécialiste depuis plus de 50 ans de solutions de chauffage et climatisation, TOSHIBA développe une large gamme de produits fiables et performants. Créatrice de la technologie Inverter dédiée à la climatisation, l’entreprise dispose d’une solide réputation en termes d’innovation.



Particulièrement engagée sur les questions environnementales, Toshiba concentre ses investissements de Recherche & Développement dans le secteur de l’efficacité énergétique et des technologies propres, pour proposer des produits innovants à usage domestique ou petit tertiaire, qui non seulement consomment moins d’énergie mais contribuent aussi à maintenir la qualité de l’air.



Associés à une réelle qualité de services, ces systèmes contribuent au bien-être des utilisateurs et de leur environnement au quotidien.



Le savoir-faire de TOSHIBA :

Pompe à chaleur air-eau Estia & Estia Extrême E1 A++ certifiée NF PAC

Gamme DRV 2-tubes SMMSe : N°1 de la performance énergétique

Compresseur DC Twin-Rotary, leader des performances à charges partielles et saisonnières

Console Double-Flux UFV Toshiba : plus de compatibilité, plus de flexibilité

Pompe à chaleur Digital Inverter