TOYOTA MATERIAL HANDLING est membre du groupe Toyota Industries Corporation (TICO), leader mondial des constructeurs de chariots élévateurs depuis 2001.

TICO est présent partout dans le monde sous les marques Toyota, BT, Raymond et Cesab. Avec l'acquisition de Vanderlande et de Bastian solutions, Toyota Industries Corporation assoit encore davantage sa position de partenaire de premier choix dans le domaine de la manutention et apporte ainsi des solutions globales quelle que soit la taille des projets.

TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE bénéficie d'un modèle de distribution unique :

Plus de 98 points de vente répartis sur le territoire

215 commerciaux

880 techniciens certifiés Toyota et disponibles à 25 km en moyenne de votre site

3 centres d'expertises dédiés aux chariots répartis sur le territoire : Bussy Saint-Georges (77), Dagneux (01) et Carquefou (44)

Le savoir-faire de TOYOTA MATERIAL HANDLING France :