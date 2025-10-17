ConnexionS'abonner
Fermer
TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE - Batiweb

TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE

4 avenue de l'Europe
77607 MARNE LA VALLEE CEDEX 3
France
Site web de la marque

TOYOTA MATERIAL HANDLING est membre du groupe Toyota Industries Corporation (TICO), leader mondial des constructeurs de chariots élévateurs depuis 2001. 

TICO est présent partout dans le monde sous les marques Toyota, BT, Raymond et Cesab. Avec l'acquisition de Vanderlande et de Bastian solutions, Toyota Industries Corporation assoit encore davantage sa position de partenaire de premier choix dans le domaine de la manutention et apporte ainsi des solutions globales quelle que soit la taille des projets.

TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE bénéficie d'un modèle de distribution unique :

  • Plus de 98 points de vente répartis sur le territoire
  • 215 commerciaux
  • 880 techniciens certifiés Toyota et disponibles à 25 km en moyenne de votre site
  • 3 centres d'expertises dédiés aux chariots répartis sur le territoire : Bussy Saint-Georges (77), Dagneux (01) et Carquefou (44)

Le savoir-faire de TOYOTA MATERIAL HANDLING France :

  • Transpalettes manuels
  • Transpalettes électriques
  • Gerbeurs électriques
  • Chariots à mât rétractable
  • Chariots tracteurs
  • Préparateurs de commandes
  • Chariots frontaux électriques
  • Chariots frontaux thermiques
  • Chariots VNA (allée très étroite)
  • Chariots automatisés
  • Solutions rayonnages
  • Toyota Li-Ion
  • Gestion de flotte 
  • Location
  • Achat d’occasion
  • Formation
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.