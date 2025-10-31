Caterpillar, groupe américain spécialisé dans les engins de chantier, a connu des performances inattendues au troisième trimestre 2025. De bons chiffres dus en partie à la branche énergie et transports, qui bénéficient d'une forte demande de solutions concernant l'essor de l'intelligence artificielle.

Après un deuxième trimestre décevant, Caterpillar affiche de meilleures performances que prévu au troisième trimestre. De juillet à septembre, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 17,64 milliards de dollars, en hausse de 10 % par rapport à la même période en 2024.

Les estimations publiées par FactSet tournaient pourtant autour de 16,77 milliards de dollars pour le groupe américain.

Sur le trimestre, le bénéfice net ressort à 2,30 milliards de dollars, là encore meilleur qu'escompté par les analystes. Ce chiffre est d'ailleurs en net progrès par rapport au trimestre précédent (2,18 milliards). Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée de référence pour les marchés, il s'établit à 4,95 dollars, soit 42 cents au-dessus des anticipations.

Des performances portées par la branche Énergie et Transports

Ces performances innatendues, Caterpillar les doit notamment à un bond (+17 % à 8,40 milliards de dollars) des ventes de sa branche Énergie et Transports. Une branche qui conforte ainsi sa place d'activité la plus importante du groupe grâce à une forte demande de ses solutions de production d'énergie, liée à l'essor des technologies d'intelligence artificielle.

« Les performances de notre équipe ont généré d'excellents résultats ce trimestre, grâce à une demande résiliente et à une exécution ciblée dans nos trois segments principaux », a déclaré Joe Creed. Le directeur général de Caterpillar estime que son entreprise est désormais « en bonne position pour maintenir notre élan et assurer une croissance rentable à long terme. »

Mais ces bons chiffres cachent quelques inquiétudes. La société d'équipements de construction, de turbines industrielles ou encore de moteurs, a ainsi réévalué l'impact des droits de douane sur son activité. Et l'addition risque d'être salée.

La marge opérationnelle du groupe en baisse de 3 %

Affecté par des coûts de production défavorables liés aux droits de douane américains sur l’acier et l’aluminium, Caterpillar s'attend à ce que l'impact soit de l'ordre de 650 à 800 millions de dollars pour son dernier trimestre 2025.

De l'aveu du groupe, la marge opérationnelle souffre d'ailleurs déjà des droits de douane, affichant une baisse de 3 % sur un an, à données comparables au troisième trimestre. Ces surtaxes commerciales, instaurées par Donald Trump, pourraient représenter un poids compris entre 1,6 et 1,75 milliard de dollars pour l'exercice fiscal du groupe en 2025. Soit la fourchette haute de l'estimation publiée cet été (entre 1,5 et 1,8 milliard).

Et pourtant, ces inquiétudes n'ont pas empêché l'action Caterpillar de prendre 4,23 % à 547,06 dollars avant l'ouverture de la bourse de New York, mercredi 29 octobre.

Par Raphaël Barrou