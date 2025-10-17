TREX COMPANY INC - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « TREX COMPANY INC », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis 1996, TREX a conçu, défini et perfectionné les planchers composites, devenant le plus grand fabricant mondial de planchers en bois composite.

Dans un objectif d’amélioration continue, nous continuons à avancer en matière d’ingénierie d’extérieur et de technologie d’assemblage, le tout en respectant l’environnement et en proposant de beaux produits très fonctionnels.

Fondée en 1996 par le rachat d’une division de Mobil Corporation, notre entreprise est entrée en bourse en 1999. Aujourd’hui, nous proposons la plus large gamme de produits composites hautes performances du secteur. Ils sont disponibles dans plus de 40 pays dans le monde.

Avec la plus grande part du marché des planchers composites en Amérique du Nord, une pénétration internationale croissante et plus de 560 000 000 USD de recettes annuelles, nous sommes les leaders du secteur au niveau mondial.

Il y a une raison pour laquelle nous sommes la marque n°1 dans le monde : nous proposons les produits les plus innovants et les plus avancés disponibles pour votre espace de vie extérieur.

En tant que première entreprise à combiner la résistance du plastique recyclé à la beauté naturelle du bois de récupération dans un plancher haute performance, nous ouvrons la voie pour la mise en œuvre de cette technologie brevetée à un grand nombre d’applications d’extérieur pour un entretien minimum et un espace de vie extérieur de luxe.

Le savoir-faire de TREX :