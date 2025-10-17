TRONE est une entreprise française ayant pour mission de réinventer l’expérience aux toilettes. Cet indispensable, délaissé depuis 250 ans, est ainsi révolutionné et transformé en pièces design hautes en couleurs, nées de la collaboration entre designers, ingénieurs et artisans experts dans leur domaine.



TRONE va encore bien au-delà, et signe des espaces immersifs sur mesure dans de hauts lieux de l’hôtellerie et de la restauration.

« Rendre l’intime sublime », tel est le mot d’ordre de la marque fondée par Hugo Volpei, qui casse les tabous et transforme les toilettes en symboles de raffinement, bijoux de technologie et d’esthétisme.



TRONE est avant tout une histoire de rencontres et de savoir-faire artisanaux et français.



La rencontre de Lionel H et de Magdalena, qui supervisent le talent de Fabien, Jean-Claude et Pascal, à l’origine de notre céramique haute en couleurs. La découverte de Lionel T, qui perpétue une histoire de famille dans son ébénisterie d’Arras en travaillant le bois comme un artiste. Celle de Frédéric, dont la connaissance du métal et la précision de ses outils de production nous permettent d’usiner des pièces aux tolérances infimes. Ou encore celles d’Emilie, Antonio, Bertrand, … dont les savoir-faire sont la base de nos créations.



La céramique est un art ancestral, et son travail nécessite un savoir-faire qui se fait rare. La barbotine (pâte de départ) est d’abord coulée dans un moule en plâtre puis séchée pendant une quinzaine de jours, selon les saisons. Entre temps, le broyage et le mélange des émaux ont lieu, lui conférant sa couleur. Une fois le séchage terminé, l’émaillage est déposé sur la pièce en crue. Cette dernière est alors cuite à 1270° pendant 24h, ce qui donne à notre céramique sa translucidité, sa sonorité et sa solidité.



Afin de souligner la pureté du design de notre réservoir tout en assurant une solidité et une qualité optimale, nos capuchons ont été usinés dans de l’aluminium. Repoussage, usinage puis gravure sont ainsi mis en oeuvre pour les sublimer. Un dernier traitement de surface, par anodisation, permet de leur donner leur aspect définitif ainsi qu’une protection à toutes épreuves face aux chocs et produits d’entretien.



Le savoir-faire de TRONE :

Collection Callipyge : Asymétrique et suspendue. Son étagement, en céramique sur trois niveaux, crée un jeu d’ombres particulier. Un écho aux gradins antiques lui apportant structure et force sculpturale.

Collection Icone01 : Nos toilettes modernes sont sans bride. Grâce à un travail minutieux de la dynamique des fluides, nos cuvettes assurent un rinçage optimal et hygiénique, idéal pour nos salles de bain.