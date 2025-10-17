TSL BUSINESS – ProGBat - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « TSL BUSINESS – ProGBat », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Concepteur du logiciel ProGBat, Thierry LECOCQ a travaillé pendant 25 ans dans le bâtiment.

Artisan peintre, ouvrier, chef d’entreprise, conducteur de travaux, il a pu découvrir toutes les facettes et les besoins d’une entreprise du BTP.

C'est en 2011 que l'idée de ProGBat germe dans son esprit. Il a épuisé à ce moment-là tous les logiciels du marché, et se rend compte qu’aucun ne répond vraiment à ses attentes.

Parallèlement, Thierry a toujours été passionné d'informatique, il a appris la programmation Web en autodidacte, et se dit qu'il y a quelque chose à faire pour proposer un logiciel orienté métier, complet et intuitif, disponible partout et à tout moment, et adapté aux petites entreprises, comme aux plus importantes.

Il entreprend alors de développer ProGBat, conjointement avec Sébastien, son fils, récemment diplômé d'une école d'ingénieur en informatique. La première version de ProGBat sort en ligne le 1er juin 2013, après 18 mois de développement.

Depuis, ProGBat n'a cessé de s'améliorer, de se réinventer, pour répondre le mieux possible aux besoins des entreprises du bâtiment, avec une idée directrice : Vous faire gagner du temps, pour vous consacrer à l’essentiel, votre métier.

Plus qu’un logiciel, ProGBat vous accompagne au quotidien : démonstrations gratuites réalisées en live chaque semaine pour une prise en main rapide, une équipe de support technique et fonctionnel disponible et efficace, des développeurs chevronnés.

ProGBat, c’est une équipe complète à l'écoute de vos besoins nouveaux, parce que chaque amélioration révèle de nouvelles possibilités.

Le savoir-faire de ProGBat :