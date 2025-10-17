UMGCCP - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « UMGCCP », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

L’UMGCCP est issue de la fusion au 1er janvier 2019 entre l’UECF (Union des entreprises de Génie Climatique et Energétique de France) et l’UNCP (Union Nationale des Chambres Syndicales de Couverture et de Plomberie de France), affiliée à la Fédération Française du Bâtiment.

L’UMGCCP regroupe 14 500 entreprises de Génie Climatique, de Maintenance, de Couverture et de Plomberie réparties dans toute la France, dont 80% ont moins de 10 salariés.

L’UMGCCP regroupe les métiers du génie climatique, de la couverture et de la plomberie.

Elle couvre un vaste champ d’interventions telles que chauffage, eau chaude sanitaire, installation sanitaire, ventilation, climatisation, ramonage, fumisterie, couverture, zinguerie, pose de fenêtre de toit, isolation par l’extérieur des toitures.

L’UMGCCP contribue au développement et à la promotion de ses métiers.

Elle défend et représente la profession dans les instances au sein de la filière et intervient en appui des entreprises et du réseau FFB.

Elle participe à la rédaction des normes et agit dans les domaines de la qualité, de la prévention et de la formation.

Elle assure une veille technologique et agit au niveau de :