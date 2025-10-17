UNGARO SRL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « UNGARO SRL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Ungaro est synonyme d’innovation et d’évolution continue dans tout le secteur du chauffage biomasse de haute qualité.

Ungaro a réalise des études approfondies sur les systèmes utilisant la biomasse et a changé les logiques de son fonctionnement, en dépassant les limites. L’échangeur de chaleur breveté en cuivre est présenté par Ungaro, pionnier du concept de l’échange thermique super rapide.

Ungaro est une entreprise italienne qui a choisi de gérer toutes les lignes de production dans ses sites de fabrication, compris les tests rigoureux pour évaluer et certifier la fiabilité et la durabilité éco de chaque modèle selon les normes ISO 9001(Management de la Qualité) et ISO14001 (Management Environnemental).

Ce choix assure l’attention constante à la qualité des produits, l’amélioration continue de la gamme - la plus vaste du marché - et l’extrême flexibilité pour répondre aux exigences du marché.

Les solutions proposées par Ungaro et les brevets obtenus au cours des années sont le résultat de grandes investissements réalisés par l’entreprise dans le centre de R & D dédié à des études menées en collaboration avec les centres de recherche universitaire.

Nous avons introduit des innovations inégalées dans l’industrie et nous sommes précurseurs de technologie dans le futur. Un exemple: nous avons présenté la première chaudière de cogénération à pellet.

Le savoir-faire d’Ungaro :