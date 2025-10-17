UNIFLOOR UNDERLAY SYSTEMS BV - Batiweb

UNIFLOOR UNDERLAY SYSTEMS BV
7418 EZ Deventer
Pays-bas
UNIFLOOR : Fournisseur de solutions spécialisées pour la préparation de sous-plancher isolant phonique à pose rapide.
UNIFLOOR UNDERLAY SYSTEMS BV est le leader mondial des technologies de sous-plancher flottant, spécialisé dans la préparation de plancher posé à sec, les solutions isolantes phoniques et les systèmes de revêtement de sol à pose rapide.
La société est basée à Deventer aux Pays-Bas. Depuis plus de 30 ans, la marque UNIFLOOR est associée à la fourniture de sous-couches pour revêtement de sol haute performance et présentant un bon rapport qualité-prix.
Une gamme exhaustive couvre quasiment tous les types de revêtement de sol et de situation de support, depuis les simples panneaux de fibres jusqu'aux systèmes de dalles de remplacement de chape les plus sophistiqués. Chaque produit a été conçu afin de compléter parfaitement un type de finition de plancher en associant de façon idéale le support et la qualité de surface pour une durée de vie prolongée et un meilleur aspect.
Nous identifions constamment les besoins, nous développons, testons et lançons de nouveaux produits et nous évaluons de nouvelles matières premières. Nos idées s'inspirent souvent des évolutions observées dans d'autres industries.
Il représente l'une de nos principales considérations. Le recyclage, la diminution des déchets, la préservation de l'énergie et la réduction de la pollution sont des éléments essentiels de notre philosophie en général.
UNIFLOOR, fournisseur de solutions de préparation de sous-plancher isolantes phoniques à pose rapide et de sous-couches. Notre priorité : vous satisfaire vous et vos proches !
Le savoir-faire d’UNIFLOOR :
- Jumpax Basic : Système accéléré de préparation de support pour sols souples et moquettes
- Jumpax Classic : Système accéléré de préparation de support pour les sols souples, isolation phonique intègre
- Jumpax Top : Système accéléré de preparation de support pour sols souples, pour utilisation intensive
- Jumpax HD : Système accéléré de préparation de support pour touts les sols souples, pour utilisation intensive
- Jumpax Nature : Système accélère de préparation de support pour sols souples et moquettes, isolation naturelle intègre, utilisation intensive
- Jumpax Strong : Système accélère de préparation de support pour sols souples et moquettes, isolation naturelle intègre, utilisation intensive
- Heat-Pak : La sous-couche flottante stable à poser sur le chauffage au sol
- Bluefloor : Le sous-plancher spécialement destiné à atténuer les bruits de pas et réduire le bruit d'impact lorsqu'il est combiné à un sol stratifié.
- Cocofloor 4mm : Sous-couche particulièrement adaptée au stratifié clipsé
- GreenFloor : Sous-couche ignifugée
- Heat-Blok : Matériau d'isolation thermique particulièrement efficace (TOG 1,9), parfait pour isoler les planchers froids.
- Heat-Foil : Sous-couche isolante phonique à très faible résistance à la chaleur
- Redfloor : Sous-plancher isolant phonique pour dalles click LVT (PVC)
- EcoPearls : Granules de nivellement à sec écologiques.
- Soundkiller : Sous-couche acoustique spécial pour parquet contrecollé
- Marathon Premium : Acoustique, rapide système de préparation de sol pour Vinyle coussiné et LVT
- Marathon Dual : Système de préparation de plancher acoustique, accélérée pour coussin vinyle & LVT click
- Marathon Super : Le nouveau sous-plancher réducteur de bruits, conçu spécialement pour être utilisé sous du vinyle souple
- Redupax : Isolation phonique
- REDU-PANEL : Panneau de plancher isolant phonique
- Thermofelt : Thermofelt® 7,5 mm est un panneau de sous-plancher isolant phonique haute qualité pour la moquette et les dalles de moquette
- EcoFleece : Pour être monté sur un sous-sol en bois quand EcoPearls® granules de nivellement écologiques sont prévus pour être utilisés.
- Unifloor Accessories
- Isolation phonique
