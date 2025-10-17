UNIFLOOR UNDERLAY SYSTEMS BV - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « UNIFLOOR UNDERLAY SYSTEMS BV », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

UNIFLOOR : Fournisseur de solutions spécialisées pour la préparation de sous-plancher isolant phonique à pose rapide.

UNIFLOOR UNDERLAY SYSTEMS BV est le leader mondial des technologies de sous-plancher flottant, spécialisé dans la préparation de plancher posé à sec, les solutions isolantes phoniques et les systèmes de revêtement de sol à pose rapide.

La société est basée à Deventer aux Pays-Bas. Depuis plus de 30 ans, la marque UNIFLOOR est associée à la fourniture de sous-couches pour revêtement de sol haute performance et présentant un bon rapport qualité-prix.

Une gamme exhaustive couvre quasiment tous les types de revêtement de sol et de situation de support, depuis les simples panneaux de fibres jusqu'aux systèmes de dalles de remplacement de chape les plus sophistiqués. Chaque produit a été conçu afin de compléter parfaitement un type de finition de plancher en associant de façon idéale le support et la qualité de surface pour une durée de vie prolongée et un meilleur aspect.

Nous identifions constamment les besoins, nous développons, testons et lançons de nouveaux produits et nous évaluons de nouvelles matières premières. Nos idées s'inspirent souvent des évolutions observées dans d'autres industries.

Il représente l'une de nos principales considérations. Le recyclage, la diminution des déchets, la préservation de l'énergie et la réduction de la pollution sont des éléments essentiels de notre philosophie en général.

UNIFLOOR, fournisseur de solutions de préparation de sous-plancher isolantes phoniques à pose rapide et de sous-couches. Notre priorité : vous satisfaire vous et vos proches !

Le savoir-faire d’UNIFLOOR :