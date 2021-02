Le Groupe Urmet est un fabricant d’interphone, de solutions de contrôle d’accès, domotique et vidéosurveillance, pour tous vos projets de sécurisation des immeubles d’habitation et des maisons individuelles.

Les 3 pôles de production et centres de R&D installés en France permettent au Groupe d’être au plus proche de ses clients : la conception et fabrication des solutions Urmet et Yokis sont assurées par FDI Matelec et MTI (Cholet) et à Saumur pour Castel.

Le Groupe Urmet est leader sur ce secteur. Un seul objectif : faciliter le quotidien des résidents grâce à des produits fiables et simples à mettre en œuvre.

Le savoir-faire du Groupe Urmet France :

Nos produits Interphones : Interphones IP HomeBook System ; Interphones 2Voice et Tel2Voice ; Interphones sans fil Lisa ; Interphones analogiques ; Kits interphones villas ; Interphones téléphoniques…

Nos produits Contrôle d’accès : Connecté ; Autonome ; Lecture écriture ; Badges et lecteurs….

Nos produits Carillons : Carillons radio ; Carillons filaires.

Nos produits Vidéosurveillance : Kits vidéosurveillance ; Enregistreurs ; Caméras ; Moniteurs.

Nos produits Intrusion : Elkron ; Urmet.

Nos produits Écrans de hall : Écrans/boitiers ; accessoires.