USAKLIGIL - Batiweb

USAKLIGIL a été créé en 1996. Il est le premier fabricant de clôtures de sa géographie avec son concept de service de haute qualité, ses investissements en machines basés sur les dernières technologies, ses employés orientés client et sa politique de croissance stable.

Nos activités qui ont commencé avec la production de poteaux en béton se sont accélérées avec la production et l'assemblage de clôtures en treillis métallique. Avec la production et l'application de clôtures à panneaux décoratifs et de clôtures de haute sécurité, qui ont été formées pour la première fois dans le secteur, elles ont gagné la satisfaction des clients et ont continué à augmenter avec une large gamme de produits.

Sur la base de la décision d'investissement prise en 2013, Kocaeli Dilovası Makina Ihtisas OSB a une superficie couverte de 12 000 m2 et une superficie totale de 20 000 m2. Le système de clôture de sécurité environnementale a été déplacé vers l'usine de production et est devenu une marque préférée dans les projets de clôture de haute sécurité à travers le monde, augmentant sa capacité de production en 2016.

Notre société, qui est l'un des principaux producteurs de clôtures en Turquie et en le monde avec son équipement et sa capacité existants, poursuit ses travaux en essayant d'attraper l'excellence et en comptant l'engagement envers les valeurs éthiques comme une condition préalable à tous les travaux réalisés jusqu'à présent.

Noise and Sound Barrier réalisant sa première production en Turquie.

Le savoir-faire de USAKLIGIL :