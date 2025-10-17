UZIN Utz France SAS

Uzin Utz France est un fabricant spécialisé dans la préparation des supports et le collage des sols souples et des parquets. La filiale française du groupe Uzin Utz commercialise les primaires, les ragréages et les colles sous la marque UZIN destinés aux professionnels de l’aménagement et de la finition du bâtiment.



Uzin Utz France a été créée en 1990. D’abord filiale commerciale installée à Paris, la société passe du statut de distributeur à celui de producteur en 2001 grâce à la construction d’un site de production à Soissons (02).



La société possède aussi son propre département Recherche & Développement et Qualité ainsi qu’un service Logistique intégré.



Elle dispose également d’un centre de formation destiné à ses clients. Au sein de l’établissement commercial parisien, les services de l’administration des ventes, de la finance et du marketing se partagent les locaux. L’entreprise compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs y compris les équipes commerciales réparties sur toute la France.



Avec l’appui de ses équipes, Uzin Utz France propose aussi de nombreux services – l’Application, le Configurateur, la plateforme Uzin Utz Université … - qui vous permettront de réaliser vos chantiers en toute sécurité !



Le savoir-faire d’Uzin Utz France :

La préparation des supports : Réaliser des chapes spéciales et préparer les supports destinés à être recouverts : réparer, primariser, renforcer ou encore lisser.

Le collage des revêtements de sol souples : Pour un maintien durable, appliquer les colles UZIN pour tous les revêtements de sol souples : revêtements PVC, textiles, caoutchouc, LVT et linoléum.

Les systèmes de pose avec les colles sèches : Rénover les sols sans interruption d'activité. Travailler en milieu occupé sans bruit, sans poussière et avec une remise en service immédiate. Une pose simple et fiable.

La pose des parquets : Des sys­tèmes com­plets pour l'ins­tal­la­tion des par­quets : pri­maires, ragréage, sous-couche d'iso­la­tion et colles.

Les produits d'entretien : Pour l'entretien, la protection et la réparation des revêtements de sol souples.

Les produits spéciaux & les accessoires : Des pro­duits spé­ci­fiques, des acces­soires et des outils pra­tiques pour une uti­li­sa­tion par­faite des pro­duits UZIN.