VALCREATIONS

Depuis plus de 27 ans, Valcréations distribue à distance aux collectivités, Hôtels, Gîtes, chambres d'hôtes, plaine de jeux, associations, entreprises du matériel et équipement de minigolf.

Valcréations est au service des professionnels ainsi que des particuliers.

Nous vendons des produits permettant une qualité de jeu de minigolf comme les clubs de minigolfs équipées d'un marteau avec une protection moulée en usine.

différents parcours de minigolf pour l'intérieur, l'extérieur, nos obstacles, nos accessoires de jeux, etc.

Le savoir-faire de Valcréation :