VALCREATIONS
07360 Les Ollières sur Eyrieux
France
Depuis plus de 27 ans, Valcréations distribue à distance aux collectivités, Hôtels, Gîtes, chambres d'hôtes, plaine de jeux, associations, entreprises du matériel et équipement de minigolf.
Valcréations est au service des professionnels ainsi que des particuliers.
Nous vendons des produits permettant une qualité de jeu de minigolf comme les clubs de minigolfs équipées d'un marteau avec une protection moulée en usine.
différents parcours de minigolf pour l'intérieur, l'extérieur, nos obstacles, nos accessoires de jeux, etc.
Le savoir-faire de Valcréation :
- Mini golf Kit micro golf
- Mini golf Kit micro béton
- Mini golf intérieur
- Grand obstacles (phares, cadran solaire…)
- Mobiliers de jardins
- Club, balle de mini golf
- Distributeurs de balles de mini golf
- Blocs de feuilles de score
Les tags associés
- Hôtels
- Collectivités
- Associations
- Gîtes
