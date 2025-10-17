Pour obtenir une information de la part de la marque « VANDERSANDEN », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

La briqueterie internationale, dont le siège se trouve à Bilzen (Belgique), est la plus grande entreprise familiale de fabrication de briques en Europe.

Elle produit des briques de parement, des pavés en terre cuite pour jardins et chaussées, des ECO-plaquettes de parement et des solutions de façade (isolantes).



Vandersanden existe depuis presque un siècle. Il est conduit par l’innovation, la durabilité et l'expérience.

L’entreprise familiale emploie plus de huit cents personnes en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne.Elle compte dix sites de production fonctionnant conformément à la norme de gestion environnementale ISO 14001.



Vandersanden produit plus de cinq cent cinquante millions de briques par an pour le marché européen et mondial.