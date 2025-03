VEDA France est une entreprise spécialisée depuis près de 30 ans dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de joints de dilatation et de systèmes de protection passive contre l'incendie pour le secteur du bâtiment. Leur gamme de produits comprend des joints de sol, des joints pour murs, façades et plafonds, des joints de toiture, ainsi que des systèmes coupe-feu tels que des cordons, nappes et plaques.

L'entreprise collabore étroitement avec des cabinets d'architectes et des bureaux d'études dès la phase de conception des projets, offrant des solutions adaptées aux configurations les plus complexes. Leurs produits sont conçus pour répondre aux défis posés par diverses conditions, notamment les variations de température, les vibrations, les incendies et les tremblements de terre.

VEDA France s'engage à respecter les normes de sécurité les plus strictes. Leurs solutions coupe-feu sont testées et certifiées par des laboratoires indépendants tels que le CSTB, Efectis et TÜV, garantissant ainsi leur fiabilité et leur conformité aux standards élevés du secteur.

L'entreprise a participé à de nombreux projets d'envergure, tant en France qu'à l'international, notamment :

Stades : Groupama Stadium à Lyon, Sports Hub de Singapour, Stade de Bepanda au Cameroun.

Hôpitaux : La Timone à Marseille, Ibn Sina Hospital en Palestine, CHU de Tanger au Maroc.

Aéroports : Aéroport de Siem Reap au Cambodge, aéroport de Glasgow en Écosse, aéroport de Nice.

Centres commerciaux : Les Terrasses du Port à Marseille, AEON Mall au Vietnam.

La certification ISO 9001, obtenue et renouvelée chaque année depuis 2013, témoigne de leur engagement envers la qualité et la rigueur organisationnelle. VEDA France veille également à l'éthique et au respect des législations en n'utilisant pas de substances dangereuses telles que l'amiante, les fibres céramiques ou les métaux lourds dans leurs produits.

En choisissant les produits de VEDA France, les clients optent pour l'expertise, la sécurité, l'expérience et la fiabilité d'un acteur historique et reconnu du marché.