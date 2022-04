Leader français sur le marché de l’insufflation, VENTILAIRSEC conçoit et développe depuis 1986 le système de Ventilation Mécanique par Insufflation® (VMI®). Cette technologie est destinée à améliorer la qualité de l’air intérieur pour la santé et le confort des occupants.

Après avoir vendu des dizaines de milliers de VMI®, VENTILAIRSEC est reconnu comme le spécialiste et précurseur incontestable de la lutte contre l’humidité et les polluants de l’air extérieur et intérieur. L’entreprise est fortement impliquée dans le débat public sur la qualité de l’air et dans les recherches de solutions énergétiques innovantes.

Après 10 ans passés à Saint-Herblain dans des locaux devenus trop petits, VENTILAIRSEC a désormais regroupé l’ensemble de ses services sur un seul site à Couëron. 800m² de bureaux, showroom et salle de formation et 1200m² d’atelier et entrepôt qui permettent à la société de travailler dans de meilleures conditions pour toujours garantir des produits et un service client de qualité.

VENTILAIRSEC conçoit, fabrique, teste et commercialise ses propres produits. Nous maîtrisons toute la chaîne de fabrication : de la conception, en passant par l’achat des matériaux, l’assemblage des différents composants jusqu’à la livraison.

Un fonctionnement efficace :

Les ventilateurs sont équipés d’une turbine à action double aspiration pour un fonctionnement puissant, fiable et silencieux.

Un protocole de fabrication :

Tous nos techniciens utilisent les plateformes de montage dédiées à l’assemblage des systèmes de ventilation.

Des machines testées

VENTILAIRSEC peut se reposer sur une longue tradition de tests de produits. La réalisation de tests approfondis est un des principes de base pour des produits de qualité.

Le savoir-faire de VENTILAIRSEC :