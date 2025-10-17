VERNIPRENS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « VERNIPRENS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

VERNIPRENS est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de produits de béton de structure et d’ornement, ainsi que de mobilier de jardin et de décoration extérieure. Elle a vu le jour en 1981 grâce à une expérience déjà consolidée dans le secteur du préfabriqué et, après des décennies de travail et d’innovation, elle est devenue une référence dans le monde de la pierre reconstituée.

Notre siège social se trouve dans la municipalité de Lugar Nuevo de San Jerónimo (Valencia) et occupe une superficie de plus de 200.000 m².

En plus de ce siège social, nous avons des usines de fabrication et des entrepôts logistiques dans différentes zones d’emplacement stratégique : Madrid (Espagne), Castellón (Espagne), Casablanca (Maroc) et Floride (USA) qui nous permettent de servir des clients dans 48 pays différents sur les 5 continents.

Nous disposons de l’une des gammes les plus complètes du secteur : treillis décoratif, balustrades, blocs et briques de parement, revêtements de sol, finitions de piscine, bardage, éléments d’aménagement paysager… Nous voulons apporter une solution à tous les besoins de construction et offrir des produits de qualité qui s’adaptent à tous les projets.

Nous nous distinguons dans la fabrication de pièces spéciales et dans la variété de finitions de nos produits préfabriqués et de nos produits fabriqués en pierre ornementale.

Nous avons un catalogue de plus de 1500 produits référencés.

La plupart de nos produits sont hydrofugés en masse, ce qui les rend plus résistants à l’humidité et au gel, convenant aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Nous offrons également une série de produits de chantier spécialement conçus pour nos articles. Ils permettent non seulement d’obtenir une pose parfaite, mais aussi de mettre en valeur le matériau lui-même et d’en améliorer la finition.

Le savoir-faire de VERNIPRENS :