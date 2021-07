VERRERIE AURYS – SAINT-GOBAIN

La VERRERIE D’AURYS est spécialisée dans la production industrielle de miroir et de verre décoré – laque, sérigraphie et impression digitale. Réalisant aussi la transformation du verre, elle a développé plusieurs gammes de parois de douche à destination du négoce professionnel.

La VERRERIE D’AURYS est le plus gros site européen de production de verre design/déco du groupe SAINT-GOBAIN.

SAINT-GOBAIN conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles.

Développés dans une dynamique d’innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et de la lutte contre le changement climatique.

Cette stratégie de développement responsable est guidée par la raison d’être de SAINT-GOBAIN « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à l’ambition partagée de l’ensemble des collaborateurs du Groupe d’agir chaque jour pour faire du monde une maison commune plus belle et plus durable.

Le savoir-faire de la VERRERIE D’AURYS :