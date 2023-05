Le groupe Saint-Gobain enregistre une nouvelle hausse de son CA au T1 2023

En février dernier, le groupe Saint-Gobain dévoilait des résultats financiers « historiques » pour l’année 2022, dépassant la barre des 50 milliards d’euros de chiffre d’affaires, avec +15,9 % sur un an. La hausse était encore plus importante côté bénéfice net, avec +19,1 %, pour un total de 3 milliards d’euros.

Ces bons résultats se sont poursuivis au premier trimestre 2023, avec +3,3 % de CA, pour un total de 12,4 milliards d’euros, et ce malgré un contexte géopolitique et macroéconomique « difficile ».

Le groupe a notamment souligné la poursuite de l’inflation et la remontée des taux d’intérêt, entraînant des difficultés pour la construction neuve, notamment en Amérique du Nord et en Europe, et ce malgré la bonne résilience de la rénovation.

Les prix des matériaux augmentent, mais le volume des ventes baisse

Dans ce contexte, Saint-Gobain affirme « prendre les mesures commerciales et industrielles nécessaires pour s'adapter à son environnement » et « continuer de dégager un niveau attractif de marge d'exploitation malgré des marchés difficiles ».

Les prix des matériaux, tels que les plaques de plâtre ou la laine de verre, ont ainsi progressé de 10,2 % en moyenne sur le premier trimestre 2023, mais les ventes en volume ont parallèlement baissé de 5,5 %.

Dans le détail, la région Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique (comprenant la France) enregistre une progression des ventes de +8,1 %, portée notamment par la rénovation (représentant près de 70 % des ventes).

Côté chiffre d’affaires, la hausse est de 5 % en Asie-Pacifique, de 1 % en Europe du Nord, et de 0,5 % en Amériques.

Pour l’année 2023, le groupe prévoit désormais une marge d’exploitation entre 9 et 11 %.

Claire Lemonnier

