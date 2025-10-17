VERTISOL INTERNACIONAL SRL - Batiweb

VERTISOL INTERNACIONAL SRL
08403 Granollers, Barcelona,
Espagne
VERTISOL INTERNACIONAL SRL est une entreprise qui fournit des solutions textiles pour l’architecture.
Nous fabriquons des tissus techniques en vinyle protection solaire, des revêtements pour sols et murs, tapisserie et des panneaux acoustiques.
Nous savons que lorsque la chaîne et la trame sont entrelacées sur le métier à tisser, tout prend son sens.
Nous savons que le FIL est l’élément essentiel qui rend possible la magie lorsque nous créons nos tissus, c’est pourquoi nous disons que le fil est notre ADN, notre essence.
Le savoir-faire de VERTISOL:
- Solution pour sol : Chez vertisol, en tant que fabricants de sols en vinyle tissé, nous avons créé un produit avec un design moderne et des fonctionnalités de haute technologie.
- Solution pour mur : En tant que fabricant de murs en vinyle, chez vertisol, nous avons développé une solution complète avec une excellente résistance à l’abrasion et une durabilité, basée sur nos connaissances et notre technologie acquises en tant que tisserands.
- Solution acoustique : Chez vertisol, nous nous préoccupons de réduire le bruit afin que vous puissiez vous concentrer sur vos idées, nous concevons, produisons et commercialisons des tissus techniques pour différents domaines du secteur Contract depuis plus de 40 ans.
- Solution tapis : Chez vertisol, nous sommes fabricants de solutions textiles et élargissons notre offre jour après jour avec de nouveaux produits afin de répondre aux besoins de nos clients. C’est pourquoi nous innovons et développons constamment de nouveaux produits, toujours avec un élément commun: nous sommes tisserands.
- Solution écran : Nous avons développé des tissus techniques pour la protection solaire non seulement respectueux de l’environnement en raison de leurs composants et de leur méthode de fabrication.
- Solution tissus : Sous les marques tensiline et everdry, nous proposons une gamme différenciée de tissus d’ameublement pour l’intérieur et l’extérieur, capables de répondre aux besoins des marchés les plus exigeants.