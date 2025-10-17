VERTISOL INTERNACIONAL SRL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « VERTISOL INTERNACIONAL SRL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

VERTISOL INTERNACIONAL SRL est une entreprise qui fournit des solutions textiles pour l’architecture.

Nous fabriquons des tissus techniques en vinyle protection solaire, des revêtements pour sols et murs, tapisserie et des panneaux acoustiques.

Nous savons que lorsque la chaîne et la trame sont entrelacées sur le métier à tisser, tout prend son sens.

Nous savons que le FIL est l’élément essentiel qui rend possible la magie lorsque nous créons nos tissus, c’est pourquoi nous disons que le fil est notre ADN, notre essence.

Le savoir-faire de VERTISOL :