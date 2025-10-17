Victoria + Albert Baths Ltd

Contactez la marque Pour obtenir une information de la part de la marque « Victoria + Albert Baths Ltd », veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Vos informations Monsieur Madame Nom Prénom Email Téléphone Votre demande Objet Message

Contactez la marque Votre demande de contact a bien été transmise. Batiweb vous remercie de votre fidélité

À très bientôt,



L'équipe Batiweb

Victoria + Albert est une marque britannique, dont la renommée s’est étendue à l’échelle mondiale grâce à ses créations incomparables dans le domaine du bain.



Créée en 1996 d’une réelle passion pour le bain, Victoria+Albert a implanté son siège au Royaume-Uni et possède unités des production en Afrique du Sud. Grâce à ses racines internationales, à la combinaison d’une véritable compétence en architecture mais aussi d’un savoir-faire commercial et marketing, et grâce à l’intégration de la fabrication dans ses ateliers, Victoria + Albert Baths propose aujourd’hui des produits de haute qualité, luxueux et pérennes.



Les collections, synonymes de qualité et de style, abondent en designs inspirés. Avec leur composition à 100 % en QUARRYCAST® (mélange de Volcanic Limestone ™ et de résine ultra performante), chaque baignoire, à la blancheur naturelle, est fabriquée à la main et individuellement polie.



Depuis la fabrication de sa première baignoire en Afrique du Sud, Victoria + Albert Baths s’est efforcé de devenir le leader sur le marché des baignoires en pose libre, grâce au développement d’innovations. Grâce à ses nouveautés et son inventivité, la marque reste au premier plan du design international de salle de bains.



