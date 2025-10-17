ConnexionS'abonner
VIM - Batiweb

VIM

Les Prés de Mégy Sud - Soudan CS 60120
79401 ST MAIXENT L'ECOLE CEDEX
France

En 1916 VIM Ventilation Industrielle et Minière a été fondée par Jules Beuzit et un centralien Raymond Laponche pour fournir à cette époque du matériel de ventilation aux mines, à l’industrie lourde et plus tard aux navires.

Début des années 30,  VIM équipe plusieurs cinémas en conditionnement d’air dont le Normandie sur les Champs Elysées. S’en suivront de nombreux hôpitaux et grands magasins jusqu’en 1940 ou l’activité cesse pour reprendre après la guerre.

Notre équipe commerciale se compose de 20 technico-commerciaux répartis sur l’ensemble du territoire. Grâce à leur solide expérience du génie climatique, ils sont à vos côtés pour vous informer, vous conseiller, réaliser les offres adaptées à vos projets et suivre le bon déroulement de vos chantiers.

Fin 2015 VIM emploie 180 personnes pour un chiffre d’affaires de 50.4 millions d’euros.

La société compte plus de 3 500 clients installateurs actifs de la construction et du génie climatique, dont les grands groupes français, les principaux groupements d’installateurs et les indépendants régionaux.

Ainsi, des dizaines de milliers d'installation en ventilation traitement d'air et désenfumage sont réalisées chaque année en France et en Europe avec du matériel VIM.

Le savoir-faire de VIM c’est

  • La ventilation
  • Le désenfumage sécurité incendie
  • Le traitement d’air
  • La diffusion 
  • La distribution
  • La captation

Produits de la marque

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
